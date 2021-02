Governo: Draghi incontra Conte a p.Chigi (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi sta incontrando a palazzo Chigi il presidente uscente Giuseppe Conte. A seguire è attesa la cerimonia della campanella. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il premier Mariostando a palazzoil presidente uscente Giuseppe. A seguire è attesa la cerimonia della campanella.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - SpeculaThor : RT @ziobedo: Ecco il curriculum di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi - _NicolaTella : RT @CarloCalenda: Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma… -