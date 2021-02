Luis Alberto, gara di flessioni con la moglie Patrizia. Chi ha vinto? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Luis Alberto ha condiviso con i suoi oltre 300.000 fan un video davvero simpatico. A poche ore dal match importantissimo tra Inter e Lazio (si gioca domenica sera alle ore 20.45) il fantasista della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021)ha condiviso con i suoi oltre 300.000 fan un video davvero simpatico. A poche ore dal match importantissimo tra Inter e Lazio (si gioca domenica sera alle ore 20.45) il fantasista della ...

FcInterNewsit : Qui Lazio - Nessun problema per Acerbi e Luis Alberto: la probabile formazione - ProfidiAndrea : Barak, Soriano, Luis Alberto, de Paul Muriel, Immobile, Dzeko (coprendoti) 3-4-3 #Fantacalcio - ProfidiAndrea : Pellegrini Lo., Luis Alberto, Candreva, Djuricic Quagliarella Karsdorp #Fantacalcio - salvione : Lazio, Luis Alberto ok: pronto per l’Inter - vito33429627 : @GruppoEsperti 3 fra Ciccio, lautaro, lapadula, destro e lozano. A centrocampo metto daamsgard o brozovic, insieme… -