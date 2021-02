LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Lara Gut-Behrami e Tippler le migliori (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA FEMMINILE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 13.49: Non ci sono stati inserimenti con i pettorali più alti. Lara Gut-Behrami ha chiuso la seconda prova con il miglior tempo davanti alle austriache Tippler (+0.19) e Puchner (+0.34). Tredicesima Francesca Marsaglia (+0.85), migliore delle azzurre. Diciassettesima Nadia Delago (+1.09), più indietro le altre azzurre Elena Curtoni (+1.18) e Laura Pirovano (+1.51). 13.44: Perde tantissimo nella parte finale Nadia Delago, che chiude sedicesima a 1.09 dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA FEMMINILE Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.49: Non ci sono stati inserimenti con i pettorali più alti.Gut-ha chiuso la seconda prova con il miglior tempo davanti alle austriache(+0.19) e Puchner (+0.34). Tredicesima Francesca Marsaglia (+0.85), migliore delle azzurre. Diciassettesima Nadia Delago (+1.09), più indietro le altre azzurre Elena Curtoni (+1.18) e Laura Pirovano (+1.51). 13.44: Perde tantissimo nella parte finale Nadia Delago, che chiude sedicesima a 1.09 dalla ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Lara Gut-Behrami fa paura Tippler in agguato. Azzurre lont… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Puchner in vetta Marsaglia è sesta - #alpino #Prove… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Cortina2021 il SuperG uomini in diretta: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si lavora sulla pista partenza rinviata alle 10.30 -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si parte sulla Olimpia delle Tofane - #alpino #Prove… -