WhatsApp, ecco come funziona la truffa del codice a sei cifre (Di giovedì 11 febbraio 2021) WhatsApp, attenzione alla truffa del codice a sei cifre. Un nuovo raggiro corre attraverso l'app di messaggistica istantanea tra le più utilizzate. Un allarme che circola da giorni (qui il nostro precedente servizio) ma che in queste ultime ore è tornato a circolare insistentemente tra gli utenti. Leggi anche: Cashback, occhi aperti contro truffe e frodi: attenzione anche alle App dei circuiti esterni. Smishing, cos'è e come difendersi WhatsApp: la truffa del codice a sei cifre "Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?' Un messaggio apparentemente innocuo dietro al quale, invece, si nasconde una vera e propria truffa. Sono tanti gli utenti che nell'ultimo periodo su ...

