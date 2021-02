Marco | travolto due volte per essersi dimenticato le sigarette

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si eraleVernarecci ha accostato la propria auto per attraversare la strada e comprarle, ma è statoda due auto nel giro di pochi secondi. E’ bastato un istante, una disattenzione.Vernarecci, trentasettenne di Bracciano, in provincia di Roma, aveva accostato la propria auto per arrivare a comprare L'articolo proviene da Leggilo.org.

GigioSweet17 : #chilhavisto in certi casi subito con il DNA riescono a risalire ad una persona... qui invece ora sento che ci vorr… - infoitinterno : Travolto da due auto mentre attraversa via Tiburtina: Marco muore a 37 anni - CorriereCitta : Tragedia sulla Tiburtina: addio a Marco, travolto e ucciso a 37 anni mentre attraversava la strada - Marco_Vacchieri : RT @galatacla: UNA PAGINA DOLOROSA Bare avvolte con la bandiera irachena durante funerale di massa x vittime yazide dell'ISIS nel villaggi… - marco_baldini : RT @Terry43887542: @CarloCalenda @fattoquotidiano Bisogna capirlo, povero Travaglio, è stato travolto dagli eventi... I suoi schizzi di fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco travolto

Fanpage.it

'La temperatura si abbasserà di 8 - 10 gradi circa - spiega il dottorLazzeri, fisico e ...abbattuta sui borghi distrutti dal sisma ma soprattutto verrà ricordata per la valanga che hal'...... accompagnato dall'assistente spirituale donGenzini, porterà in modo simbolico un saluto ... 'quest'anno assume un valore ancor più peculiare a causa della pandemia da Covid - 19 che ha...Una tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 5, sul viadotto della Magliana. Una tragedia che ha causato la morte di un cavallo che si trovava sulla carreggiata e che è stato colpito da un ...UDINE. La polizia locale di Udine ha rintracciato e individuato in meno di 24 ore il pirata della strada che martedì 9 febbraio in piazzale Marco Davanzo aveva travolto una ciclista, I.P. di 45 anni, ...