Run On dal 10 febbraio su Netflix: trama e cast (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Partirà il prossimo 10 febbraio una nuova serie drama su Netflix. Parliamo di Run On: ecco trama e cast. trama Questa è la storia di un gruppo di giovani, legato da un destino comune. Ki Sun Gyeom è un ex velocista che, ha avuto dei problemi con la legge . Oh Mi Joo è invece una traduttrice, lavora per scrivere i sottotitoli per alcuni film. I due si incontrano per caso, e quell'incontro viene considerato segno del destino. Frattanto si incontrano anche Seo Dan Ah e Lee Young Hwa, che insieme alla coppia precedente si impegnano a fare una grande cosa. cast e personaggi Nel cast vedremo: Im Si-wan è nel ruolo Ki Seon-gyeom; Shin Se-kyung è Oh Mi-joo; Choi Soo-young è Dan-ah; Kang Tae-oh è Lee Young-hwa. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

