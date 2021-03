Offerte mobile: Minuti, SMS e 30 GB a 4.99 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora una volta ci dedichiamo alle Offerte mobile, ma a cambiare è in gestore, infatti oggi parleremo di Very mobile, l’operatore semi-virtuale lanciato da WindTre, che dopo diversi test possiamo dire che ha superato ogni nostra aspettativa a pieni voti, soprattutto per la convenienza del prezzo. Very mobile, grazie alla promo cashback, attivabile fino a San Valentino, viene offerto un mese extra di offerta inclusa per chi effettua il passaggio da Iliad e da alcuni gestori virtuali. La rete di appoggio è la nuova rete di WindTre e assicura performance abbastanza buone, a prezzi molto competitivi. Partiamo da soli 4,99€, perfetti per chi vuole cerca una tariffa low-cost ed avere in ogni caso un servizio completo. Come per tutti i gestori semi-virtuali la solfa è che non conviene passare a Very da gestori “principali”, ... Leggi su promotelefoniche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora una volta ci dedichiamo alle, ma a cambiare è in gestore, infatti oggi parleremo di Very, l’operatore semi-virtuale lanciato da WindTre, che dopo diversi test possiamo dire che ha superato ogni nostra aspettativa a pieni voti, soprattutto per la convenienza del prezzo. Very, grazie alla promo cashback, attivabile fino a San Valentino, viene offerto un mese extra di offerta inclusa per chi effettua il passaggio da Iliad e da alcuni gestori virtuali. La rete di appoggio è la nuova rete di WindTre e assicura performance abbastanza buone, a prezzi molto competitivi. Partiamo da soli 4,99€, perfetti per chi vuole cerca una tariffa low-cost ed avere in ogni caso un servizio completo. Come per tutti i gestori semi-virtuali la solfa è che non conviene passare a Very da gestori “principali”, ...

