MMA | Alistair Overeem sospeso per 6 mesi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)potrebbe avere molto tempo a disposizione per pensare alle prossime mosse della sua carriera. Il veterano dei pesi massimi ha subito una brutale perdita per mano di Alexander Volkov nell’evento principale di UFC Vegas 18 lo scorso sabato e potrebbe essere fuori dai giochi per ben per sei, secondo l’elenco delle sospensioni mediche ufficiali di mixedmartialarts.com. A, 40 anni, è stata diagnosticata una frattura ossea nasale in seguito alla quindicesima sconfitta della sua carriera per KO / TKO. Necessita quindi dell’autorizzazione da parte di un otorinolaringoiatra (orecchio, naso e gola) o saràdalle competizioni fino al 6 agosto. Domenica,ha rilasciato una dichiarazione su Instagram in cui ha elogiato Volkov e ha affermato che la ...