Draghi tiene le carte coperte sui licenziamenti, Landini prova a fidarsi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In quasi un’ora di faccia a faccia nella sala della Lupa di Montecitorio, l’unica promessa su cui Mario Draghi si sbilancia con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil è quella del metodo. Dove per metodo si intende la disponibilità a un confronto che va oltre il perimetro delle consultazioni. Insomma - è la promessa - quello di oggi non resterà un incontro isolato, spot, necessario per tirare dentro il consenso di una parte importante del Paese ora che il governo deve nascere. Ma il tabellino dell’incasso dei sindacati si ferma qui. Il premier incaricato ascolta, parla poco, si fa aiutare da due assistenti nel prendere appunti, ma non dà indicazioni sulla questione più delicata, quella dei licenziamenti. E per questo Maurizio Landini non può fare altro che spostare il giudizio più in là nel tempo, auspicando che il confronto “si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In quasi un’ora di faccia a faccia nella sala della Lupa di Montecitorio, l’unica promessa su cui Mariosi sbilancia con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil è quella del metodo. Dove per metodo si intende la disponibilità a un confronto che va oltre il perimetro delle consultazioni. Insomma - è la promessa - quello di oggi non resterà un incontro isolato, spot, necessario per tirare dentro il consenso di una parte importante del Paese ora che il governo deve nascere. Ma il tabellino dell’incasso dei sindacati si ferma qui. Il premier incaricato ascolta, parla poco, si fa aiutare da due assistenti nel prendere appunti, ma non dà indicazioni sulla questione più delicata, quella dei. E per questo Maurizionon può fare altro che spostare il giudizio più in là nel tempo, auspicando che il confronto “si ...

