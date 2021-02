Torna lo sci, ma le grane non sono finite qui (Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre i riflettori sono accesi sui Mondiali di sci a Cortina, in molte località turistiche dell’arco alpino si sta lavorando per l’imminente riapertura degli impianti da discesa. Il protocollo che prevede un contingentamento del numero di sciatori e varie misure di prevenzione è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, manca solo l’autorizzazione ufficiale del governo. Tra il 15 e il 17 febbraio sarebbero le date già previste nei principali comprensori, dalla via Lattea piemontese che aprirebbe per prima, ai grandi caroselli trentini, passando per Lombardia e Veneto. Resta sicuramente fuori – e non è un’area di poco conto – l’Alto Adige, dove sono cominciate tre settimane di lockdown ancora più rigido dei precedenti, con l’introduzione del divieto ai residenti stessi di uscire dal proprio comune, mentre finora per le attività sportive c’era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre i riflettoriaccesi sui Mondiali di sci a Cortina, in molte località turistiche dell’arco alpino si sta lavorando per l’imminente riapertura degli impianti da discesa. Il protocollo che prevede un contingentamento del numero di sciatori e varie misure di prevenzione è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, manca solo l’autorizzazione ufficiale del governo. Tra il 15 e il 17 febbraio sarebbero le date già previste nei principali comprensori, dalla via Lattea piemontese che aprirebbe per prima, ai grandi caroselli trentini, passando per Lombardia e Veneto. Resta sicuramente fuori – e non è un’area di poco conto – l’Alto Adige, dovecominciate tre settimane di lockdown ancora più rigido dei precedenti, con l’introduzione del divieto ai residenti stessi di uscire dal proprio comune, mentre finora per le attività sportive c’era ...

