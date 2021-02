Tom Holland in mutande mentre rilascia una intervista virtuale (FOTO)

(Di martedì 9 febbraio 2021) Unacondivisa nelle stories di Instagram mostra Tomsenza pantaloniun': ecco la. Tomha condiviso sui social unache lo ritrae ine calziniun', presumibilmente per promuovere il suo nuovo film, Cherry. Uno dei vantaggi dei colloqui e delle intervistete tramite videochiamata nell'era dell'emergenza sanitaria è la possibilità di collegarsi senza pantaloni, oppure con la parte sotto del pigiama e pantofole ai piedi. Lo sa bene Tom, come dimostra lo scatto da lui condiviso nelle stories su ...

madmiraclecloud : In che senso Tom Holland è più piccolo di me??? Fermate il gioco, pensavo fosse tipo un '93 WTF ora sì che mi sent… - lostinmyjapan : Tom Holland si è confuso Oggi è il giorno di un altro Tom - QuacksHolland2 : @imstanca - louarvt : RT @ikheetg: Se Tom Holland è nato nel 1996, quanti anni avete di differenza? Io 3, praticamente coetanei ?? - 3cinematographe : Anche Tom Holland partecipa agli incontri su Zoom senza pantaloni! -

ha condiviso sui social una foto che lo ritrae in mutande e calzini mentre rilascia un' intervista virtuale , presumibilmente per promuovere il suo nuovo film, Cherry.in ...La voglia di vederlo al fianco diè tanta, anche se questo comporterebbe un ulteriore passo da parte di Sony e Marvel. La collaborazione tra le due società non è infatti scontata e viene ...Una foto condivisa nelle stories di Instagram mostra Tom Holland senza pantaloni mentre rilascia un'intervista virtuale: ecco la foto. Tom Holland ha condiviso sui social una foto che lo ritrae in mut ...Su Instagram Tom Holland ha svelato in che modo affronta le interviste video a distanza comodamente da casa: ecco la foto rivelatrice ...