Addio a Franco Marini: l’ex senatore aveva avuto anche il covid 19 (Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle prossime ore sarà chiaro quale sia stata la causa della morte ma visto quello che è successo a Franco Marini, si pensa che le sue condizioni di salute si siano aggravate a causa del maledetto covid 19. l’ex senatore, è morto poche ore fa. aveva 87 anni. Secondo le prime indiscrezioni trapelate in merito a questa notizia, l’ex senatore era stato ricoverato nel reparto covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti il 2 gennaio, per poi essere dimesso il 27 gennaio. A dare la notizia Pierluigi Castagnetti che ne ricorda la carriera politica: “Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle prossime ore sarà chiaro quale sia stata la causa della morte ma visto quello che è successo a, si pensa che le sue condizioni di salute si siano aggravate a causa del maledetto19., è morto poche ore fa.87 anni. Secondo le prime indiscrezioni trapelate in merito a questa notizia,era stato ricoverato nel repartodell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti il 2 gennaio, per poi essere dimesso il 27 gennaio. A dare la notizia Pierluigi Castagnetti che ne ricorda la carriera politica: “Ci ha lasciato. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e ...

repubblica : Addio a Franco Marini, dalla Cisl al governo una vita per la politica - LaStampa : Franco #Marini, ex presidente del Senato, politico e sindacalista, è morto la scorsa notte: era ricoverato da alcun… - La7tv : #omnibus E' morto Franco #Marini, sindacalista e politico. E' stato segretario generale della #CISL, presidente del… - FitSicilia_cisl : RT @riccio_gaetano: Franco Marini è morto, addio al 'lupo marsicano' ex presidente del Senato - AmedeoBenigno58 : RT @davidefaraone: Addio a Franco Marini. Un grande sindacalista, un rigoroso uomo delle istituzioni, una straordinaria forza tranquilla. N… -