Taekwondo | modificate le date dei Mondiali 2021 | si prova a ripartire

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è ancora un mese di eventi e combattimenti, ma febbraio potrebbe essere – per ilinternazionale – un periodo decisivo in vista della ripartenza. Il Consiglio Straordinario della Worldha infatti dettato le linee guida per il restart fornendo anche alcune indicazioni sulle kermesse in programma nel corso di quest’anno. Di seguito le parole del presidente della federazione internazionale Chungwon Choue. “Riprendere le nostre competizioni è una priorità: per i nostri atleti, per i nostri fan e per il futuro del nostro sport. Tuttavia, dobbiamo assicurarci di disporre di piani solidi per garantire che i nostri eventi possano svolgersi in sicurezza. Questo è qualcosa su cui abbiamo lavorato con attenzione in quanto nulla dovrebbe svolgersi in maniera affrettata, tutto deve essere guidato dalla consulenza di esperti. La sicurezza ...