Milan - Crotone 4 - 0 | il tabellino

DiMarzio : #MilanCrotone, le scelte ufficiali degli allenatori - Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - fasbej : ?? Il #Milan travolge 4-0 il #Crotone ?? (doppiette di #Ibrahimovic e #Rebic) tornando in testa alla classifica. L’… - notizie_milan : Doppio Ibra e Rebic: poker Milan contro il Crotone - fanpage : Il Milan si riprende la vetta, rossoneri trascinati da Ibra e Rebic #MilanCrotone -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Crotone

PIOLI 7 Il suosi riprende la vetta con un bel 4 - 0. PAGELLECORDAZ 6.5 Senza di lui, ilavrebbe preso un'altra imbarcata a San Siro come accaduto con l'Inter. DJIDJI 5 Fa ...Ilvince 4 - 0 a San Siro contro il. Doppiette di Ibrahimovic e Rebic– I clienti TIM possono utilizzare l’applicazione Serie A TIM per guardare la partita Milan Crotone in diretta streaming live su smartphone o tablet Android o IOS e la sintesi della partita. Come e do ...Questo il dettaglio squadra per squadra:. 156 reti: Paris Saint-Germain. 82 reti: Milan. 66 reti: Inter. 53 reti: Los Angeles Galaxy. 48 reti: Ajax. 29 reti: Manchester United. 26 reti: Juventus. 22 r ...