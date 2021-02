LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-3 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: break dell’azzurro in un momento cruciale! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 4-3 break Sinner! Risposta imprendibile con il diritto diagonale. 30-40 PALLA break Sinner! Molto statico Khachanov anche in questo frangente e rovescio in rete. 30-30 Khachanov non tiene lo scambio: scappa via il rovescio del russo. 30-15 È Sinner a fare la partita e soprattutto il bello e cattivo tempo: scappa via il diritto dal centro del campo. 15-15 L’azzurro appare più “vivo” fisicamente e si impone con il diritto in avanzamento. 15-0 Si ferma sul nastro il diritto di Sinner dopo aver spinto a tutta con il rovescio. 3-3 Game a zero anche per il #4 del seeding. 40-0 Attacco di diritto ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 4-3! Risposta imprendibile con il diritto diagonale. 30-40 PALLA! Molto staticoanche in questo frangente e rovescio in rete. 30-30non tiene lo scambio: scappa via il rovescio del russo. 30-15 Èa fare la partita e soprattutto il bello e cattivo tempo: scappa via il diritto dal centro del campo. 15-15 L’azzurro appare più “vivo” fisicamente e si impone con il diritto in avanzamento. 15-0 Si ferma sul nastro il diritto didopo aver spinto a tutta con il rovescio. 3-3 Game a zero anche per il #4 del seeding. 40-0 Attacco di diritto ...

