Campionato Primavera, per l’Inter solo un pari: a Cagliari finisce 1 a 1 (Di sabato 6 febbraio 2021) pari tra Cagliari e Inter nel Campionato Primavera finisce in parità il match tra Cagliari e Inter valevole per il recupero della quinta giornata del Campionato Primavera 1 TIM. La partita comincia con i padroni di casa più intraprendente, al 2? Magri deve mettere i guantoni per sventare il diagonale di Contini. Sette minuti più tardi l’estremo difensore nerazzurro deve alzare bandiera bianca per un infortunio, al suo posto Rovida. Al 15? fallo di Kinkoue e calcio di rigore per i padroni di casa: Contini dal dischetto batte il neo-entrato Rovida. Con il passare dei minuti cresce l’Inter, che pareggia sempre dagli undici metri: Fonseca spiazza Ciocci dopo il tocco di mano di Palomba. L’1-1 da fiducia alla ... Leggi su intermagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)trae Inter nelintà il match trae Inter valevole per il recupero della quinta giornata del1 TIM. La partita comincia con i padroni di casa più intraprendente, al 2? Magri deve mettere i guantoni per sventare il diagonale di Contini. Sette minuti più tardi l’estremo difensore nerazzurro deve alzare bandiera bianca per un infortunio, al suo posto Rovida. Al 15? fallo di Kinkoue e calcio di rigore per i padroni di casa: Contini dal dischetto batte il neo-entrato Rovida. Con il passare dei minuti cresce, che pareggia sempre dagli undici metri: Fonseca spiazza Ciocci dopo il tocco di mano di Palomba. L’1-1 da fiducia alla ...

liborioconca : le chiacchiere dai tavolini dei bar nel torpore all'aperto e il campionato di calcio; i palazzi della politica che… - OfficialUSLecce : #Primavera sesta vittoria in campionato per i giallorossi di mister Grieco che restano saldi in testa alla classifi… - Rougenoir1978 : @NuovoNando_due @NuovoNando Ma poi sta a guardare la primavera, unico campionato in cui il risultato non serve a un… - Leccezionaleit : Lecce Primavera: 3-0 anche alla Reggina. Una doppietta di Oltremarini e la prima rete in giallorosso di Noah Crone… - callmegoodlife : @sandro_rosco @CurvaStone21km Intende la gara della maggica contro la Primavera della juve di fine campionato scorso -