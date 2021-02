Una corte cilena si è pronunciata su un ceffone di un episodio di Holly e Benji (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il famoso anime a tema calcistico Holly e Benji (per meglio dire, Captain Tsubasa, come è noto in Giappone) è finito al centro di una disputa giudiziaria in Cile, a causa di una scena che – secondo l’accusa del paese dell’America Latina – conterrebbe un atto di glorificazione della violenza sulle donne. Nella scena incriminata l’attaccante della squadra Mambo di Tokyo, Julian Ross, schiaffeggia la manager della squadra Amy Aoba per aver rivelato i suoi noti problemi di cuore protagonista della serie Oliver Hutton. Ora la corte d’appello di Santiago ha stabilito che quella puntata del cartone animato non contiene atti di violenza interpretabili in questo senso. È tutto vero: un anno fa la televisione pubblica cilena Tvn era stata denunciata da una corte del paese per aver trasmesso ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il famoso anime a tema calcistico(per meglio dire, Captain Tsubasa, come è noto in Giappone) è finito al centro di una disputa giudiziaria in Cile, a causa di una scena che – secondo l’accusa del paese dell’America Latina – conterrebbe un atto di glorificazione della violenza sulle donne. Nella scena incriminata l’attaccante della squadra Mambo di Tokyo, Julian Ross, schiaffeggia la manager della squadra Amy Aoba per aver rivelato i suoi noti problemi di cuore protagonista della serie Oliver Hutton. Ora lad’appello di Santiago ha stabilito che quella puntata del cartone animato non contiene atti di violenza interpretabili in questo senso. È tutto vero: un anno fa la televisione pubblicaTvn era stata denunciata da unadel paese per aver trasmesso ...

