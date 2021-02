Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 10:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio governo le consultazioni di draghi Conte Zingaretti spingono il MoVimento 5 Stelle verso il Sì oggi i colloqui con autonomie Leo Italia viva PD Forza Italia e Fratelli d’Italia sabato si chiude con lega e 5stelle Grillo atteso a Roma lo spread tra Btp e Bund scende sotto la soglia dei 100 punti bassi desidero ringraziare il presidente Mattarella è stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati per i rapporti istituzionali l’ho detto Giuseppe Conte premier uscente in una dichiarazione davanti Palazzo Chigi negli anni dei miei mandati sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali o sensibili anche ringraziare tutti gli amiciRiccione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio governo le consultazioni di draghi Conte Zingaretti spingono il MoVimento 5 Stelle verso il Sì oggi i colloqui con autonomie Leo Italia viva PD Forza Italia e Fratelli d’Italia sabato si chiude con lega e 5stelle Grillo atteso alo spread tra Btp e Bund scende sotto la soglia dei 100 punti bassi desidero ringraziare il presidente Mattarella è stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati per i rapporti istituzionali l’ho detto Giuseppe Conte premier uscente in una dichiarazione davanti Palazzo Chigi negli anni dei miei mandati sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali o sensibili anche ringraziare tutti gli amiciRiccione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto ...

