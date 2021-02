Bayern Monaco, Rummenigge: “Flick resta con noi, Bierhoff è stato scorretto con Low” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Hansi è un tecnico ambizioso che vuole ancora vincere tanti titoli. Il nostro allenatore ha sperimentato il gene dell’FC Bayern come giocatore e lo ha interiorizzato di nuovo estremamente come allenatore. È importante continuare a fissare nuovi obiettivi anche se hai già vinto tutto. Hansi ha inaugurato un periodo di grande successo al Bayern e continuerà su questa strada”. In un’intervista a Sport1.de, il numero uno del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha confermato la volontà del club bavarese di confermare il tecnico Hansi Flick sulla panchina della squadra campione d’Europa in carica, nonostante alcune dichiarazioni discutibili del dt della Germania Oliver Bierhoff: “Flick sarà al 100% il nostro allenatore la prossima stagione. Sul “Sarei un ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Hansi è un tecnico ambizioso che vuole ancora vincere tanti titoli. Il nostro allenatore ha sperimentato il gene dell’FCcome giocatore e lo ha interiorizzato di nuovo estremamente come allenatore. È importante continuare a fissare nuovi obiettivi anche se hai già vinto tutto. Hansi ha inaugurato un periodo di grande successo ale continuerà su questa strada”. In un’intervista a Sport1.de, il numero uno del, Karl-Heinz, ha confermato la volontà del club bavarese di confermare il tecnico Hansisulla panchina della squadra campione d’Europa in carica, nonostante alcune dichiarazioni discutibili del dt della Germania Oliver: “sarà al 100% il nostro allenatore la prossima stagione. Sul “Sarei un ...

