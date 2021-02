Non si ferma all’alt e scattano l’inseguimento e la ‘scazzottata’: 56enne nascondeva in auto crack e soldi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Proseguono senza sosta i controlli coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Tivoli. L’attività dei militari si intensifica sempre più per garantire il rispetto delle ordinanze anti-Covid. I controlli e la fuga Proprio durante uno di questi controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, hanno arrestato un 56enne, già con precedenti. L’uomo, alla vista dei militari, non avendo un valido motivo per circolare a tarda notte, ha ben pensato di darsi alla fuga. I Carabinieri dopo un inseguimento, hanno raggiunto il fuggitivo e, dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Riportato alla calma, il 56enne ha ammesso di voler far perdere le proprie tracce, poiché era in possesso di alcune dosi di crack, rinvenuto dai militari nelle sue tasche insieme a del denaro contante. Su disposizione dell’A.G., i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Proseguono senza sosta i controlli coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Tivoli. L’attività dei militari si intensifica sempre più per garantire il rispetto delle ordinanze anti-Covid. I controlli e la fuga Proprio durante uno di questi controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, hanno arrestato un, già con precedenti. L’uomo, alla vista dei militari, non avendo un valido motivo per circolare a tarda notte, ha ben pensato di darsi alla fuga. I Carabinieri dopo un inseguimento, hanno raggiunto il fuggitivo e, dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Riportato alla calma, ilha ammesso di voler far perdere le proprie tracce, poiché era in possesso di alcune dosi di, rinvenuto dai militari nelle sue tasche insieme a del denaro contante. Su disposizione dell’A.G., i ...

