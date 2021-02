Anticorpi monoclonali, Aifa: “Non potevamo attendere” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Tra i farmaci ritenuti capaci di fornire un utile supporto farmacologico alla terapia dei pazienti affetti da infezione da COVID-19, ci sono gli Anticorpi monoclonali, sostanze che agiscono con lo stesso principio con cui il sistema immunitario reagisce verso una aggressione esterna. Il tributo di vittime che paghiamo ogni giorno” al coronavirus Sars-CoV-2 “non poteva farci attendere. E’ stato uno dei motivi per spingere sul via libera agli Anticorpi monoclonali e ho trovato la sensibilità del ministro della Salute Roberto Speranza”. Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Giorgio Palù, spiega così all’Adnkronos Salute il valore dell’ok accordato all’uso degli Anticorpi monoclonali, quelli prodotti da Regeneron e ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Tra i farmaci ritenuti capaci di fornire un utile supporto farmacologico alla terapia dei pazienti affetti da infezione da COVID-19, ci sono gli, sostanze che agiscono con lo stesso principio con cui il sistema immunitario reagisce verso una aggressione esterna. Il tributo di vittime che paghiamo ogni giorno” al coronavirus Sars-CoV-2 “non poteva farci. E’ stato uno dei motivi per spingere sul via libera aglie ho trovato la sensibilità del ministro della Salute Roberto Speranza”. Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, spiega così all’Adnkronos Salute il valore dell’ok accordato all’uso degli, quelli prodotti da Regeneron e ...

