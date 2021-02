Afragola | liberi dal servizio arrestano due ladri d’auto | I NOMI

Torrechannelit : Afragola- Liberi dal servizio arrestano due “topi d’auto” -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola liberi

Torrechannel

Ieri pomeriggio un agente del Commissariato Secondigliano e un carabiniere della Stazione di, entrambidal servizio, nel percorrere via Dante Alighieri adhanno notato due persone a bordo di un'auto dalla quale successivamente è sceso il passeggero che ha tentato di ...Oggi altre due classi in quarantena, ad Avellino e ad, per due alunni che hanno contratto ... ma voglio anche sottolineare che non si tratterà di untutti, e la nostra attenzione ...laureato in Filologia Moderna, giornalista. Ieri pomeriggio un agente del Commissariato Secondigliano e un carabiniere della Stazione di Afragola, entrambi liberi dal servizio, nel percorrere via ...I due, dopo essersi qualificati, sono riusciti a fermare il complice a bordo dell’auto AFRAGOLA – Ieri pomeriggio un agente del Commissariato Secondigliano e un carabiniere della Stazione di Afragola, ...