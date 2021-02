Milik segna il suo primo gol col Marsiglia (VIDEO)

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Arkadiuszfesteggia ilgol col. L’attaccante polacco hato la rete del 2-0 dei francesi sul campo del Lens. Gol di rapina in area, sul filo del fuorigioco.è stato schierato titolare al fianco di Germain. La prima rete è statata da Thauvin. I marsigliesi stanno vivendo un periodo particolarmente complesso. Ci sono le dimissioni dell’allenatore Villas Boas e l’aggressione dei tifosi al centro sportivo per protesta nei confronti dei dirigenti. Ilse dovesse vincere – per ora si è a finetempo, salirebbe al sesto posto in classifica. Ohhh quel premier but pourà l’OM sur une passe d’Alvaro#RCLOM ##OM #Ligue1 pic.twitter.com/7DzN6Msxgn — EYRAUD DEMSSION ...