Gasperini | «Non mi aspettavo che il Napoli giocasse con la difesa a tre | è andata bene»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il pareggio rimediato al Maradona nella semifinale di Coppa Italia contro il, ai microfoni di Rai Sport ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero. Non siete riusciti a segnare «Abbiamo fatto una buona gara, poi è chiaro che ilè una squadra di valore. Abbiamo avuto più occasioni e migliori nel primo tempo. Sono soddisfatto della prestazione fatta». Non ci si ferma mai, si gioca ogni tre giorni. «Pensiamo a una partita per volta. E’ chiaro che siamo sotto pressione con tutte queste partite, ma è una cosa che riguarda sia noi che il, mercoledì prossima sarà la partita decisiva». Come avete affrontato laa 3? Vi ha messi in difficoltà? «Avevamo visto che domenica a un certo punto l”avevano già provata, inizialmente non me l’, ...