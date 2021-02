Ferrari, Elkann: “Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Presidente Elkann parla della Ferrari in occasione della conferenza con gli analisti finanziari: “Un grande passato non vuol dire per forza un grande futuro”. In occasione della conferenza con gli analisti finanziari, il Presidente della Ferrari John Elkann ha parlato dell’andamento economico della Scuderia facendo riferimento ad un 2020 complicato. fonte foto https://www.facebook.com/Ferrari/ John Elkann ha parlato della Ferrari indicando la via e provando ad alleggerire il peso della pressione legato ovviamente al passato glorioso della Scuderia. Dici ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Presidenteparla dellain occasione della conferenza con gli analisti finanziari: “Unnonperun”. In occasione della conferenza con gli analisti finanziari, il Presidente dellaJohnha parlato dell’andamento economico della Scuderia facendo riferimento ad un 2020 complicato. fonte foto https://www.facebook.com// Johnha parlato dellaindicando la via e provando ad alleggerire il peso della pressione legato ovviamente alglorioso della Scuderia. Dici ...

