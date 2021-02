Con DS 4 tecnologia all’avanguardia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – DS Automobiles con DS 4 accelera ulteriormente il proprio percorso di posizionamento nel mercato premium. Modello del segmento C-Premium, innova e crea una silhouette unica, declinata in tre versioni: DS 4, DS 4 Cross, DS 4 Performance Line. Con una larghezza di 1,83 metri e ruote da 720 millimetri (con cerchi fino a 20 pollici), per una lunghezza di 4,40 metri e un’altezza contenuta di 1,47 metri, le dimensioni offrono un aspetto di grande impatto. I proiettori offrono il sistema DS Matrix Led Vision che combina luci a matrice di led e direzionali. I fari sono accompagnati da nuove luci diurne estese composte da un totale di 98 Led. Le maniglie delle portiere a scomparsa accompagnano le superfici scolpite sui lati, mentre la parte posteriore dell’auto è abbassata e si protende su un lunotto particolarmente inclinato, che ha una serigrafia smaltata. Come opzione ...

NicolaPorro : Il re degli intellò s’indigna su ???????????????????? con l’#Enel. Peccato inciampi sulla #Tecnologia... Ci racconta cosa è s… - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Secondo i dati Istat l’82% delle imprese con almeno 10 addetti non adotta più di 6 tecnologie tra le 12 considerate dall’… - N_ic_k_ : @CarmineSaturday @Domy61905088 @flyforever85 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia C'è anche da dire che la tecnologia ha… - drift981 : RT @DS_Official: Siamo orgogliosi di presentarvi DS 4. Tecnologia #ETENSE e motorizzazione Plug-In Hybrid, scopri una nuova generazione di… - alvolante_it : -

Ultime Notizie dalla rete : Con tecnologia

Agenzia ANSA

... 22 sedili reclinabili fino a diventare letti,di ultima generazione, schermo da 17 ... Nella prima fila ci sono altri due sedili che somigliano quasi a delle mini - suitepiù spazio a ...... dato che parliamo anche di un SSD molto prestante,velocità di trasferimento fino a 550 MB/s , il che vuol dire aprire applicazioni e finestre in tempi fulminei. Dotato della...Cosa ne pensate di questa notizia di AMD? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità in ambito tecnologico e non solo.LA Mela rilascia la nuova beta del prossimo aggiornamento di Big Sur, che introduce novità per Safari e una miglior esperienza utente per le app di iOS e iPadOS in esecuzione su Mac ...