Inter Juve 0-0 LIVE | fischio d’inizio a San Siro

(Di martedì 2 febbraio 2021) Allo stadio San, il match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San”,si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca a San2? Fase di studio – Le due squadre si stanno studiando senza affondare il colpo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, ...

Commenta per primo Alex Sandro , terzino della Juventus , parla a Juventus Tv prima della sfida contro l'in Coppa Italia: 'Servirà una grande prestazione sia sotto l'aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che faremo una grande partita. Quando perdi devi imparare dai tuoi ...Commenta per primo Lautaro Martinez , attaccante dell', parla a InterTv prima della semifinale di Coppa Italia d'andata contro la Juventus : ''Prima ...più agguerrita? Sicuramente sì perché ...La Curva Nord interista ha voluto omaggiare il centravanti nerazzurro all'esterno dei cancelli di San Siro: "A testa alta, petto in fuori" ...Ci sono due squadre come Inter e Juve che hanno la rosa più forte, il Milan ha un entusiasmo che può portarli a non fermarsi più. (Fonte: TMW Radio) Per me il titolo puoi vincerlo anche con 80 punti”.