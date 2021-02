Cortina 2021 - Audi costruisce un circuito di prova per i modelli elettrificati - VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Nell'ambito della partnership con la città di Cortina e dell'organizzazione dei Mondiali di sci, previsti dal 7 al 21 febbraio, l'Audi ha costruito un circuito di prova su ghiaccio e neve che consentirà a cittadini e turisti di testare le vetture elettriche e ibride della gamma dei Quattro anelli. La struttura sorge a Fiames, a quattro chilometri dal centro della località sciistica dolomitica, in un'area riqualificata. C'è anche la stazione di ricarica. Questa struttura permanente, con un tracciato di lunghezza variabile tra l'1 e gli 1,7 km a seconda delle condizioni climatiche e di neve, permette di vivere diverse esperienze di guida. Lo spazio al di fuori della pista è suddiviso in parkour naturale e parkour artificiale, per ricreare passaggi simili a quelli presenti nell'off-road. Normalmente il proving ground è ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 febbraio 2021) Nell'ambito della partnership con la città die dell'organizzazione dei Mondiali di sci, previsti dal 7 al 21 febbraio, l'ha costruito undisu ghiaccio e neve che consentirà a cittadini e turisti di testare le vetture elettriche e ibride della gamma dei Quattro anelli. La struttura sorge a Fiames, a quattro chilometri dal centro della località sciistica dolomitica, in un'area riqualificata. C'è anche la stazione di ricarica. Questa struttura permanente, con un tracciato di lunghezza variabile tra l'1 e gli 1,7 km a seconda delle condizioni climatiche e di neve, permette di vivere diverse esperienze di guida. Lo spazio al di fuori della pista è suddiviso in parkour naturale e parkour artificiale, per ricreare passaggi simili a quelli presenti nell'off-road. Normalmente il proving ground è ...

