Cagliari | la verità su Schone e le perplessità offensive di Di Francesco

Leggi su serieanews

(Di martedì 2 febbraio 2021)al: obiettivo chiaro e concreto. Il club rossoblù proverà a spingere il piede sull’acceleratore per riuscire a ottenere il sì dell’ex Ajaxalper cercare di sistemare e puntellare il centrocampo. E’ questo il piano del presidente Giulini, pronto a muoversi in prima persona per cercare di convincere l’ex centrocampista del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.