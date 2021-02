Beautiful | anticipazioni 3 febbraio | Charlie conferma a Hope che Thomas è morto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 febbraio 2021): la puntata di oggi proseguirà raccontando la vicenda di. Volete sapere i dettagli? Vi accontentiamo subito!spiega acosa contenga la vasca in cui è cadutoe lei ne trae la tragica conclusionerimane sconvolta per ciò che è successo con. Torna alla vasca a cercarlo, ma, che si sta occupando di Douglas, vedendo la ragazza da una telecamera, si precipita nel magazzino della casa di moda per cacciarla via, dicendole che quella è un’area molto pericolosa. Lequindi che nella vasca c’è acido fluoridrico e a quel punto ...