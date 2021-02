Elmas, Gattuso ll’à truvato ‘o pizzo justo e nce levaje ‘e castagne dô ffuoco (Di lunedì 1 febbraio 2021) E cche vvulimmo dicerre guagliú: ca ‘o Ciuccuio po’ rridere? E ddicimmo ca sí datose ca ajeressera ô Maradona ‘o Napule cu n’atalossa (prestazione) brutta, ma zubba (solida) vattette ‘o Parma mettemmose dint’â sacca tre ppunte sustaziuse ca p’’o mumento lle cunzentono a cumplessiva quota trentasette ‘e stà a pparo d’’a Lazzio ‘e Lotito cu ‘na mubbara (partita) mancante e ttutto chesto ringrazzianno ll’addaffe (reti) d’’o Turco ô 32’ e dde Politano a ll’82’. Certo a nnujaute d’’a tribbuna-divano nce fósse piaciuto d’ affuzzà (di vincere) cchiú llargo, ma nun ce scurdammo ca ‘o Parma scennette ‘ncampo, sbeteco cumm’è, cu ‘o sanco a ll’uocchie difennennose a mmuorze e ppizzeche… i allora nun mettimmoce accercà ‘o pilo ‘int’a ll’uovo e ccuntentammoce; chello ca conta è ‘o zuco: arnassa (vittoria) êva ‘a essere e cchella arrivaje cu ‘nu stuco (gol) p’ajone per (tempo) senza dà maje ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) E cche vvulimmo dicerre guagliú: ca ‘o Ciuccuio po’ rridere? E ddicimmo ca sí datose ca ajeressera ô Maradona ‘o Napule cu n’atalossa (prestazione) brutta, ma zubba (solida) vattette ‘o Parma mettemmose dint’â sacca tre ppunte sustaziuse ca p’’o mumento lle cunzentono a cumplessiva quota trentasette ‘e stà a pparo d’’a Lazzio ‘e Lotito cu ‘na mubbara (partita) mancante e ttutto chesto ringrazzianno ll’addaffe (reti) d’’o Turco ô 32’ e dde Politano a ll’82’. Certo a nnujaute d’’a tribbuna-divano nce fósse piaciuto d’ affuzzà (di vincere) cchiú llargo, ma nun ce scurdammo ca ‘o Parma scennette ‘ncampo, sbeteco cumm’è, cu ‘o sanco a ll’uocchie difennennose a mmuorze e ppizzeche… i allora nun mettimmoce accercà ‘o pilo ‘int’a ll’uovo e ccuntentammoce; chello ca conta è ‘o zuco: arnassa (vittoria) êva ‘a essere e cchella arrivaje cu ‘nu stuco (gol) p’ajone per (tempo) senza dà maje ...

