Calendario Australian Open 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario completo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dall’8 al 21 febbraio glia Melbourne domineranno la scena e si prenderanno le attenzioni dovute. Dopo una lunga attesa e alcune polemiche, il primo Slam del mondo del tennis si prenderà il suo spazio e le attese non mancano per sapere come andrà a finire. Nel tabellone maschile la domanda è sempre la solita: riusciranno i tennisti della nuova generazione a intaccare l’egemonia dei grandi campioni ormai veterani? Tradotto: Novak Djokovic e Rafael Nadal potranno essere sconfitti? Solo il campo potrà darci questa risposta e il serbo, in particolare, vorrà confermare il proprio feeling con questo Major, portando il computo dei successi a 9 nella propria carriera incredibile. Cercherà di ostacolarlo Rafa, che a Parigi l’anno passato seppe infliggergli una lezione di non poco conto e raggiungere quota 13 trionfi nel Roland Garros. Vorranno ...