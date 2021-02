Bergamo | adolescenti in festa con hashish | scoperti grazie alla app 1Safe

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha sentito schiamazzi e rumori venire dcasa accanto, di solito usata come casa vacanze, ha preso il cellulare e, attraverso la app, ha avvisato la Polizia Locale: è partita da un vicino particolarmente infastidito dal rumore che veniva dall’appartamento accanto la segnalazione che ha portato a 12 sanzioni per violazione dei DPCM anti covid19 e al sequestro di quasi un etto trae marijuana. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale del Comune di, nella mattinata di domenica, intorno alle 9.30, in un’abitazione di via Sant’Orsola: a seguito della segnalazione sono entrati nell’appartamento e hanno trovato una dozzina di ragazzi, tutti, nel pieno dei festeggiamenti di un compleanno. I ragazzi, quasi tutti residenti a Bonate Sopra, sono stati allora ...