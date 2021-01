Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 20^ giornata

IamCALCIO : #CampionatoDItalia #SerieD #GironeF Risultati, classifica, tabellini e marcatori della quattordicesima giornata… - _TheDade : RT @SimoneTogna: Grazie alla doppietta contro il #benevento romelu #lukaku (#inter) raggiunge a quota 14, al secondo posto della classifica… - Dekii : RT @SimoneTogna: Grazie alla doppietta contro il #benevento romelu #lukaku (#inter) raggiunge a quota 14, al secondo posto della classifica… - __Jarl : Muriel ha praticamente raggiunto Ibrahimovic nella classifica marcatori e non gioca mai titolare. BWOAH - PietroPecchioni : RT @SimoneTogna: Grazie alla doppietta contro il #benevento romelu #lukaku (#inter) raggiunge a quota 14, al secondo posto della classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori

Il Sussidiario.net

Un successo che consolida la buona posizione indegli etnei che pur con molti titolari ...: 19′ Bunino, 39′ Di Piazza, 48′ Dall'Oglio, 79′ Reginaldo NOTE : ...Atalanta - Lazio 1 - 3 -: 3 p.t. Marusic (L), 6 s.t. Correa (L), 34 s.t. Pasalic (A), 37 s.t. Muriqi (L) Vendetta ... la Lazio di Simone Inzaghi batte l'Atalanta e vola in. Grande ...Si gioca nel weekend la 20^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Domenica ore 15Chievo-Pescara 3-1: 5' Palmiero ...Risultati Serie C girone C, 21ª giornata: tutti gli aggiornamenti dai campi del raggruppamento meridionale della terza categoria professionistica italiana ...