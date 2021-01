Post Sampdoria-Juventus | le voci di Pirlo e Ranieri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 30 gennaio 2021) Per ilhanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Andreae Claudio: cosa ha detto? Il tecnico dei blucerchiati ha cosi commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo fare un’altra partita, non volevamo perdere tante palle in uscita, dove loro ci hanno messo in difficoltà. Il resto lo abbiamo regalato noi, non abbiamo chiesto la profondità e per i difensori dellaera facile rubare la palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più con due tiri di Quagliarella, ma poco altro. Quando ripartiamo eravamo in folle, non abbiamo fatto quello che pensavamo. Sul mercato stiamo bene cosi. Oggi non ...