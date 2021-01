Monitoraggio settimanale Covid, l’Rt scende a 0,84. Iss: «Servono incisive misure restrittive» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus. Il Monitoraggio della Cabina di Regia – anticipato nella bozza dell’Iss – rileva come nell’ultima settimana l’indice Rt nazionale sia sceso a 0,84, rispetto allo 0,97 dei sette giorni precedenti. Questa settimana – osserva l’Iss – si rileva un «miglioramento del livello generale del rischio, con un aumento significativo di Regioni a rischio basso». Complessivamente, una sola Regione ha una classificazione di rischio alto (contro quattro la settimana precedente), 10 con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione a rischio alto) e 10 con rischio basso. Tuttavia, nonostante il miglioramento, l’Iss avverte: L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus. Ildella Cabina di Regia – anticipato nella bozza dell’Iss – rileva come nell’ultima settimana l’indice Rt nazionale sia sceso a 0,84, rispetto allo 0,97 dei sette giorni precedenti. Questa settimana – osserva l’Iss – si rileva un «miglioramento del livello generale del rischio, con un aumento significativo di Regioni a rischio basso». Complessivamente, una sola Regione ha una classificazione di rischio alto (contro quattro la settimana precedente), 10 con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione a rischio alto) e 10 con rischio basso. Tuttavia, nonostante il miglioramento, l’Iss avverte: L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente...

Corriere : ?? Oggi arriva il monitoraggio settimanale e si decide il cambio di colore delle Regioni, ma non ci saranno molti pa… - AzzolinaLucia : Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice Rt nazionale è sceso sotto 1. Dobbi… - pborghilivorno : #coronavirus Monitoraggio settimanale, l'Rt è a 0,84. La situazione migliora in tutte le Regioni - publish70628725 : Monitoraggio settimanale, l’Rt è a 0,84. La situazione migliora in tutte le Regioni - stefanobugge : RT @repubblica: Monitoraggio settimanale, l'Rt è a 0,84 -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio settimanale Colori Regioni, l'Rt è a 0,84. Il monitoraggio settimanale: "La situazione migliora" la Repubblica Covid, per l'Iss Umbria ad alto rischio. Altri 7 morti

PERUGIA - L' Umbria è l'unica Regione che registra una classificazione complessiva di rischio «alta», per tre o più settimane consecutive. Lo evidenzia la ...

Scende ancora l’indice Rt. Regioni: rebus colori, cosa può succedere

Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio sono stati resi noti i risultati del nuovo monitoraggio della Cabina di regia di Istituto Superiore di Sanità, ...

PERUGIA - L' Umbria è l'unica Regione che registra una classificazione complessiva di rischio «alta», per tre o più settimane consecutive. Lo evidenzia la ...Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio sono stati resi noti i risultati del nuovo monitoraggio della Cabina di regia di Istituto Superiore di Sanità, ...