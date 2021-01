Juventus, Rafia: “Il gol al Genoa, Benzema e mio futuro, vi dico tutto. CR7 un esempio. Pirlo…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Mi stavo riscaldando e all'improvviso il vice-allenatore mi ha fatto cenno con la mano. Cosa è successo dopo, lo sapete...".Parola di Hamza Rafia. Il giovane centrocampista tunisino con passaporto francese, autore del gol che ha permesso alla Juventus di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, è stato intervistato ai microfoni di 'Eurosport.fr': oggetto di discussione, anche la rete messa a segna all'esordio con la prima squadra contro il Genoa. Ma non solo..."Ero pronto ma eravamo allo stesso tempo in parità, dal 2-0 al 2-2... pensavo che mi sarei seduto in panchina. Ma quando il vice chiede a Pirlo se 'il ragazzo entra comunque', il mister risponde 'sì certo'. Là ho visto che si fidava di me e io volevo ripagarlo. Era molto importante per me. Con la scarica di adrenalina, non mi ero nemmeno reso conto di essermi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Mi stavo riscaldando e all'improvviso il vice-allenatore mi ha fatto cenno con la mano. Cosa è successo dopo, lo sapete...".Parola di Hamza. Il giovane centrocampista tunisino con passaporto francese, autore del gol che ha permesso alladi staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, è stato intervistato ai microfoni di 'Eurosport.fr': oggetto di discussione, anche la rete messa a segna all'esordio con la prima squadra contro il. Ma non solo..."Ero pronto ma eravamo allo stesso tempo in parità, dal 2-0 al 2-2... pensavo che mi sarei seduto in panchina. Ma quando il vice chiede a Pirlo se 'il ragazzo entra comunque', il mister risponde 'sì certo'. Là ho visto che si fidava di me e io volevo ripagarlo. Era molto importante per me. Con la scarica di adrenalina, non mi ero nemmeno reso conto di essermi ...

