WandaVision: L’episodio 4 chiarirà molte cose e ci lascerà a bocca aperta? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Siamo arrivati alla terza puntata di WandaVision, con molte teorie, dubbi e misteri. Aspetto puntata dopo puntata con un’hype che personalmente, era da un pò che non sentivo per un prodotto seriale. Questo è sicuramente merito della struttura della serie, che permette, con l’uscita settimanale delle puntate, di mantenere sempre vivo l’interesse dei fan. Ovviamente come analizzo nella mia recensione, c’è anche dell’altro, altrimenti l’interesse scemerebbe lo stesso. Ma adesso cosa ci aspetterà nel quanto episodio? Ad aumentare l’hype, già abbastanza alto, ci pensano gli attori del cast con le loro dichiarazioni. Infatti, sia Paul Bettany che Elizabeth Olsen, hanno fatto intendere che da questo episodio avremo delle risposte e un drastico cambiamento! Photo Credits: Tom’s HardwareWandaVision: Un quarto episodio esplosivo? Paul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Siamo arrivati alla terza puntata di, conteorie, dubbi e misteri. Aspetto puntata dopo puntata con un’hype che personalmente, era da un pò che non sentivo per un prodotto seriale. Questo è sicuramente merito della struttura della serie, che permette, con l’uscita settimanale delle puntate, di mantenere sempre vivo l’interesse dei fan. Ovviamente come analizzo nella mia recensione, c’è anche dell’altro, altrimenti l’interesse scemerebbe lo stesso. Ma adesso cosa ci aspetterà nel quanto episodio? Ad aumentare l’hype, già abbastanza alto, ci pensano gli attori del cast con le loro dichiarazioni. Infatti, sia Paul Bettany che Elizabeth Olsen, hanno fatto intendere che da questo episodio avremo delle risposte e un drastico cambiamento! Photo Credits: Tom’s Hardware: Un quarto episodio esplosivo? Paul ...

wizardsloki : Wandavision: già un capolavoro, l'adattamento a generi televisivi in settant'anni, ogni episodio costruito come un… - HaylijahShip : RT @imstanca: le interviste con il cast di wandavision: mettono hype per il 4 episodio io in presenza a scuola che non potrò vedere l'episo… - snowpointexe : RT @imstanca: le interviste con il cast di wandavision: mettono hype per il 4 episodio io in presenza a scuola che non potrò vedere l'episo… - starkmora_ : RT @imstanca: le interviste con il cast di wandavision: mettono hype per il 4 episodio io in presenza a scuola che non potrò vedere l'episo… - imstanca : le interviste con il cast di wandavision: mettono hype per il 4 episodio io in presenza a scuola che non potrò vede… -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision L’episodio WandaVision: Disney+ rilascia due nuovi Poster della Serie TV Marvel. Nuovo Trailer in Arrivo? Mad for Series