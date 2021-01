VIDEO| Parte ‘ReumArt’, progetto per supporto digitale a persone con malattie reumatologiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Parte il progetto pilota ‘ReumArt: la creatività come risorsa’ per l’introduzione della drammaterapia integrata digitale a supporto della persona con malattie reumatologiche e rare. Il progetto è frutto della collaborazione tra Apmarr Aps (Associazione nazionale persone con Malattie Reumatologiche e Rare), Dnm (la startup che ha ideato ‘PsyDiT’, una piattaforma per percorsi di supporto psicologico digitali innovativi) e Cdi-NarrAzioni (il Centro di Drammaterapia Integrata creato dalla dottoressa Sandra Pierpaoli, psicologa, psicoterapeuta e artiterapeuta). “Obiettivo del progetto- spiegano gli ideatori- è proporre un percorso di esplorazione e di attivazione delle proprie risorse creative, attraverso la percezione e l’espressività del corpo. Si tratta di un percorso che aiuta a mobilitare le risorse interne per affrontare al meglio il percorso di cura, facilitato dalla partecipazione a un gruppo”. Sulla piattaforma digitale ‘PsyDiT’, i partecipanti saranno accompagnati ‘Nel giardino di cuori’, un “giardino interiore da esplorare con i cinque sensi, che permetterà di lavorare sulle emozioni, sulla sfera dei sentimenti e sulla crescita dell’individuo”. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Parte il progetto pilota ‘ReumArt: la creatività come risorsa’ per l’introduzione della drammaterapia integrata digitale a supporto della persona con malattie reumatologiche e rare. Il progetto è frutto della collaborazione tra Apmarr Aps (Associazione nazionale persone con Malattie Reumatologiche e Rare), Dnm (la startup che ha ideato ‘PsyDiT’, una piattaforma per percorsi di supporto psicologico digitali innovativi) e Cdi-NarrAzioni (il Centro di Drammaterapia Integrata creato dalla dottoressa Sandra Pierpaoli, psicologa, psicoterapeuta e artiterapeuta). “Obiettivo del progetto- spiegano gli ideatori- è proporre un percorso di esplorazione e di attivazione delle proprie risorse creative, attraverso la percezione e l’espressività del corpo. Si tratta di un percorso che aiuta a mobilitare le risorse interne per affrontare al meglio il percorso di cura, facilitato dalla partecipazione a un gruppo”. Sulla piattaforma digitale ‘PsyDiT’, i partecipanti saranno accompagnati ‘Nel giardino di cuori’, un “giardino interiore da esplorare con i cinque sensi, che permetterà di lavorare sulle emozioni, sulla sfera dei sentimenti e sulla crescita dell’individuo”.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Parte Neve a Parigi in gran parte della Francia. Video Meteo Meteo Giornale Diretta Brescia Monza/ Streaming video DAZN: 4 precedenti, nessuno negli anni Duemila

Diretta Brescia Monza streaming video tv oggi 25 gennaio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, 19^ giornata di Serie B.

De Roon risponde a Ibrahimovic: il video provocatorio sui social

Non è passato inosservato l’episodio che ha visto protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Duvan Zapata in Milan-Atalanta. L’attaccante colombiano ha scherzato sui rigori concessi ai rossoneri, il collega gl ...

Diretta Brescia Monza streaming video tv oggi 25 gennaio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, 19^ giornata di Serie B.

Non è passato inosservato l'episodio che ha visto protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Duvan Zapata in Milan-Atalanta. L'attaccante colombiano ha scherzato sui rigori concessi ai rossoneri, il collega gl ...