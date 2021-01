Meteo Febbraio con Gelo Siberia incombente

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) .Espansione Vortice Polare.Sì, tuttoinvernale. Assurdo? No, per niente. Ci si dimentica, spesso, cheè un mese invernale a tutti gli effetti. Volendo possiamo definirlo il mese invernale per antonomasia. Si potrebbe obbiettare che è gennaio il mese più invernale di tutti, ma sappiamo fin troppo bene che certi eventi storici si sono verificati a. Non è un caso, quindi, che si stiano seguendo dinamiche atmosferiche con estrema attenzione e con passione viscerale. Anche noi, ogni tanto, ci lasciamo prendere dall’emozione e l’emozione nel vedere certi movimenti non possiamo tenercela per noi. Quest’anno stanno accadendo cose che non si vedevano da tempo, a tal proposito c’è chi sostiene che si stia andando incontro a un cambio di pattern e che tali variazioni potrebbero traghettarci in un’altra epoca ...