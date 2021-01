Ricciardi: «Per tornare alla normalità serve un mese di lockdown vero, come a marzo» (Di domenica 24 gennaio 2021) serve un altro lockdown come marzo? «Sì. Un lockdown vero di tre o quattro settimane poi riprendere a tracciare e testare, solo cosi potremo recuperare una normalità che a noi... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 gennaio 2021)un altro? «Sì. Undi tre o quattro settimane poi riprendere a tracciare e testare, solo cosi potremo recuperare unache a noi...

rtl1025 : ?? Il professor Walter #Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, ha dichiarato che sarebbe auspicab… - LinoGuanciale : Il commissario Ricciardi è già in viaggio per essere puntuale il 25 gennaio su @RaiUno e @RaiPlay ????????… - marycan81 : RT @Antonio_Caramia: #CTCF Ricciardi: Il virus si trasmette per #aerosol. Le scuole non andrebbero riaperte. - tiberiobagnarol : RT @Antonio_Caramia: #CTCF Ricciardi: Il virus si trasmette per #aerosol. Le scuole non andrebbero riaperte. - lillidamicis : Andrà in onda domani 25 gennaio su Rai 1, in prima serata, la fiction “il commissario Ricciardi, girata nei vicoli… -