Formazioni ufficiali Parma Sampdoria: le scelte degli allenatori (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Parma Sampdoria match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Sampdoria, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021. Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Ramirez; Keita; Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Ramirez; Keita; Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : Diretta #Juve-Bologna ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming ?? - FIGCfemminile : ?? #JuveVerona: le formazioni ufficiali ?? #SerieAFemminile | @TIM_vision - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Pirlo e #Mihajlovic per #JuventusBologna - 100x100Napoli : Le formazioni di #Parma #Sampdoria - SOSFanta : ?? #ParmaSamp, formazioni ufficiali: Ranieri spiazza con Ramirez, fuori Inglese ? -