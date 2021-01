Atletico Madrid-Valencia, le verità di Cerezo: “Suàrez miglior centravanti d’Europa. João Félix top, ma non si arrabbi con Simeone” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Atletico Madrid vince e continua a far vivere notti di gloria ai propri tifosi.Liga, Atletico Madrid-Valencia 3-1: Suàrez e João Félix fanno sognare Simeone. La classifica aggiornataBel calcio espresso dai Colchoneros e soprattutto una classifica sempre più convincente. Sognare in grande è obbligatorio e il patron del club madrileno lo sa bene: Enrique Cerezo ha pertanto rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Movistar, in seguito alla splendida e importante vittoria ottenuta dai suoi ragazzi contro il Valencia questa sera.“Possiamo perderla o vincerla, siamo nel bel mezzo della Liga e c'è ancora molto da giocare. Partiamo per primi ma resta ancora tanta strada da fare. Quando ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'vince e continua a far vivere notti di gloria ai propri tifosi.Liga,3-1:fanno sognare. La classifica aggiornataBel calcio espresso dai Colchoneros e soprattutto una classifica sempre più convincente. Sognare in grande è obbligatorio e il patron del club madrileno lo sa bene: Enriqueha pertanto rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Movistar, in seguito alla splendida e importante vittoria ottenuta dai suoi ragazzi contro ilquesta sera.“Possiamo perderla o vincerla, siamo nel bel mezzo della Liga e c'è ancora molto da giocare. Partiamo per primi ma resta ancora tanta strada da fare. Quando ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Atletico Madrid, blitz del Monaco per Torreira: offerto un triennale - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: L'Atletico vince e vola a +7 dal Real ?????? #LaLiga | #AtleticoValencia - vaibia96 : Il nuovo Cholismo per la rinascita dei Colchoneros. #AtleticoMadrid #Simeone - Torrista4Life9 : RT @TorresITForum: Oggi Fernando in panchina come assistente allenatore! Atletico Madrid B vs DUX international de Madrid - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Settimo successo di fila per l'Atletico Madrid, prosegue la fuga in classifica -