Udinese-Inter diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di sabato 23 gennaio 2021)si gioca quest’sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18.00 per la 19^ giornata di Serie A. Dopo il pari nel recupero contro l’Atalanta i padroni di casa cercano un buon risultato contro i nerazzurri. Dal canto loro, i milanesi di Conte vogliono mettere pressione al Milan per il titolo di campione d’inverno., le probabili formazionicaption id="attachment 1083595" align="alignnone" width="612"(getty images)/captionSquadre praticamente decise da entrambe le parti. Gotti schiera la suacon Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Dall’altra parte l’dovrebbe affidarsi ai titolarissimi con Handanovic; Skriniar, de Vrij, ...

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Maresca a dirigire il match di sabato tra #UdineseInter ?? - DiMarzio : #UdineseInter, la conferenza stampa di Antonio #Conte - Inter : ?? | BUONANOTTE Che serata... ?? Godiamoci questa vittoria e poi testa all'Udinese: c'è un girone di andata da chiu… - ramontada974 : Prono ? #SerieA #UdineseInter Udinese - Inter : Inter @ 1,62 BK ? - passione_inter : ??MATCHDAY?? Non fermiamoci! ?? ?? Dacia Arena, Udinese ??#23gennaio ?18.00 ??#UdineseINTER ????19a giornata #SerieA For… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Inter

Si parte alle 15 con Roma-Spezia, decisiva per il futuro di Fonseca, per poi proseguire alle 18 con Milan-Atalanta e Udinese-Inter e chiudere alle 20.45 con Fiorentina-Crotone. Il clou, evidentemente, ...Ci sono due calciatori diffidati tra le fila dell’Inter in vista del match contro l’Udinese e a rischio squalifica per il prossimo impegno in casa contro il Benevento. Sono due centrocampisti titolari ...