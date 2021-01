LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: a Schulting e Elistratov i 1500m, Valcepina e Sighel in finale nei 500m! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 15:32 Questo il quadro dei finalisti: Kostantin Ivliev (RUS), Pietro Sighel (ITA), Itzhak de Laat (NED), Vladislav Bykanov (ISR). 15:30 Tanti contatti nella seconda semifinale, vediamo le decisioni della giuria. 15:28 Pietro Sighel vola in finale per l’Italia! Con lui anche il russo Kostantin Ivliev. 15:26 Tocca agli uomini! 15:25 Queste le cinque finaliste: Suzanne Schulting (NED), Ekaterina Efremenkova (RUS), Natalia Maliszewska (POL), Xandra Velzeboer (NED) e Martina Valcepina (ITA). 15:24 Purtroppo non riesce ad andare oltre la quarta piazza Cynthia Masciotto, si qualificano in finale la polacca Natalia Maliszewska e l’olandese Xandra Velzeboer. 15:23 Partita la ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata 15:32 Questo il quadro dei finalisti: Kostantin Ivliev (RUS), Pietro(ITA), Itzhak de Laat (NED), Vladislav Bykanov (ISR). 15:30 Tanti contatti nella seconda semi, vediamo le decisioni della giuria. 15:28 Pietrovola inper l’Italia! Con lui anche il russo Kostantin Ivliev. 15:26 Tocca agli uomini! 15:25 Queste le cinque finaliste: Suzanne(NED), Ekaterina Efremenkova (RUS), Natalia Maliszewska (POL), Xandra Velzeboer (NED) e Martina(ITA). 15:24 Purtroppo non riesce ad andare oltre la quarta piazza Cynthia Masciotto, si qualificano inla polacca Natalia Maliszewska e l’olandese Xandra Velzeboer. 15:23 Partita la ...

short_d_u_d_e : RT @acmilanyouth: ?? 52' ? E sono TRE per il #MilanPrimavera! Doppietta per Giacomo Olzer #LazioMilan 0-3 LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie - #Short #track #Europei #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri a Danzica. Ora le he… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500 1000 e 1500 metri. Azzurre in semifinale ne… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross -… -