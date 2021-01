Austria | si è spento Gernot Langes-Swarovski il re dei cristalli 

Leggi su yeslife

(Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ morto all’età di 78 anni-Swarosvki. Pronipote del fondatore del noto brand è stato alla guida della società per 35 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Senza di lui Swarosvki non sarebbe stata la stessa.non solo ha guidato l’azienda per 35 anni L'articolo proviene da YesLife.it.