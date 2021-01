‘Ndrangheta, Cesa (Udc): “Indagato? Credo in Cristo”. E tira fuori il rosario – Video (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Credo nella giustizia e in Cristo. Sono sicuro che ne uscirò presto”. Così il segretario dimissionario dell’Udc, Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose nell’inchiesta della Dda di Catanzaro sulle cosche della ‘Ndrangheta, che ai giornalisti ha mostrato il rosario che porta con sé. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “nella giustizia e in. Sono sicuro che ne uscirò presto”. Così il segretario dimissionario dell’Udc, Lorenzo, accusato di associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose nell’inchiesta della Dda di Catanzaro sulle cosche della, che ai giornalisti ha mostrato ilche porta con sé. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

