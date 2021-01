Snapdragon SC8280: Qualcomm prepara la CPU anti Apple M1 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sembra che il colosso del semiconduttore americano stia lavorando per rispondere a tono all’introduzione del chip M1 di Apple che ha fin da subito stupito per le sue prestazioni. Il nuovo SoC potrebbe chiamarsi Qualcomm Snapdragon SC8280 e vantare delle specifiche davvero interessanti Da qualche anno lo storico produttore di SoC che hanno mosso milioni di smartphone e tablet in tutto il mondo e in tutte le fasce di prezzo si sta concentrando su un settore emergente come quello dei processori ARM per sistemi desktop. L’avventura cominciata naturalmente l’introduzione di Windows on ARM, il progetto di Microsoft per portare il suo sistema operativo e tutto il suo ecosistema su processori ARM. Nonostante le ottime premesse e l’entusiasmo attorno al progetto che prometteva prestazioni ed autonomie ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sembra che il colosso del semiconduttore americano stia lavorando per rispondere a tono all’introduzione del chip M1 diche ha fin da subito stupito per le sue prestazioni. Il nuovo SoC potrebbe chiamarsie vantare delle specifiche davvero interessDa qualche anno lo storico produttore di SoC che hanno mosso milioni di smartphone e tablet in tutto il mondo e in tutte le fasce di prezzo si sta concentrando su un settore emergente come quello dei processori ARM per sistemi desktop. L’avventura cominciata naturalmente l’introduzione di Windows on ARM, il progetto di Microsoft per portare il suo sistema operativo e tutto il suo ecosistema su processori ARM. Nonostante le ottime premesse e l’entusiasmo attorno al progetto che prometteva prestazioni ed autonomie ...

