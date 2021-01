Fiducia stretta a Conte, ora si apre una nuova fase per cercare un ampliamento della maggioranza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Giuseppe Conte cerca il rilancio del suo governo. Il giorno dopo aver incassato una striminzita Fiducia al Senato, il premier sa che la strada per proseguire è obbligata: allargare la maggioranza per garantire al suo governo una navigazione più tranquilla dopo l'addio di Italia viva. “Ora l'obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza” aveva twittato a caldo il premier subito dopo il voto di palazzo Madama. E il Pd lo incalza proprio su questo. “Occorre voltare pagina, rafforzare e ampliare la forza parlamentare di questo governo" afferma Nicola Zingaretti di buon mattino. Per questo il presidente del Consiglio ha in agenda per oggi sia un vertice con i partiti che lo sostengono sia un colloquio chiesto al Capo dello Stato. Già nel suo intervento il premier aveva anticipato alcune delle sue mosse: un ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Giuseppecerca il rilancio del suo governo. Il giorno dopo aver incassato una striminzitaal Senato, il premier sa che la strada per proseguire è obbligata: allargare laper garantire al suo governo una navigazione più tranquilla dopo l'addio di Italia viva. “Ora l'obiettivo è rendere ancora più solida questa” aveva twittato a caldo il premier subito dopo il voto di palazzo Madama. E il Pd lo incalza proprio su questo. “Occorre voltare pagina, rafforzare e ampliare la forza parlamentare di questo governo" afferma Nicola Zingaretti di buon mattino. Per questo il presidente del Consiglio ha in agenda per oggi sia un vertice con i partiti che lo sostengono sia un colloquio chiesto al Capo dello Stato. Già nel suo intervento il premier aveva anticipato alcune delle sue mosse: un ...

