Nencini non scioglie la riserva sulla fiducia: "Valuteremo proposta di Conte" (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – "In questi mesi non siamo stati invitati e non abbiamo preso parte a decisioni importanti. I socialisti valuteranno la sua proposta, tenendo conto che in questi mesi abbiamo sostenuto il suo Governo da apolidi". Cosi' Riccardo Nencini del Psi durante il suo intervento in Aula a Palazzo Madama. Il segretario socialista è uno dei possibili 'costruttori' fondamentali per dare al premier Conte la maggioranza al Senato.

